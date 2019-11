Vlaams minister Beke bezoekt pleeggezin in Aarschot

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) heeft vrijdag een bezoek gebracht aan een pleeggezin in Aarschot. Hij deed dat naar aanleiding van de week van de pleegzorg van 15 tot 24 november. Die staat in het teken van de verscheidenheid. De nood aan pleeg- en gastgezinnen in Vlaanderen blijft groot. De Vlaamse pleegzorgorganisaties zetten daarom een week lang de variaties in de pleegzorg in de kijker. “Het clichébeeld over pleegzorg is dat het voorbehouden is voor het traditionele koppel van man en vrouw dat op continue basis de zorg voor een jong pleegkind opneemt. Alleenstaanden of holebikoppels kunnen evengoed een warm nest bieden”, zegt Jan Brocatus, coördinator van Pleegzorg Vlaanderen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Beke maakte van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan Ronny Pauwels en Lydia Deferme in hun woning in Langdorp, deelgemeente van Aarschot. Zij vangen twee minderjarige pleegkinderen op. “Vlaanderen telt steeds meer pleegzorgers. Dat is een goede zaak. Het is de eerste en beste oplossing voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen. Maar tegelijk zijn er nog meer kinderen en jongeren voor wie we een plaats zoeken. Het is geen kwestie van geld: dat is er. Wel van meer mensen die het willen doen”, zei Beke.

Op dit ogenblik staan in Vlaanderen 980 kinderen en jongeren op de wachtlijst voor een plaats in een pleeggezin. De groep van pleeg- en gastgezinnen is gegroeid van bijna 4.000 in 2014 tot meer dan 5.500 eind vorig jaar. Zij zorgen voor meer dan 7.100 kinderen, jongeren en gasten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

bron: Belga