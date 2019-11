Uitgeprocedeerde asielzoekers klagen over politiegeweld bij repatriëring

Volgens twee uitgeprocedeerde asielzoekers die gedwongen gerepatrieerd moesten worden, zijn ze bij een poging tot repatriëring gewelddadig behandeld door de federale politie. Er is sprake van slagen over het hele lichaam, monden en neuzen die worden dichtgeknepen en uitgerukte haren. Dat meldt de RTBF. Beide asielzoekers zouden een klacht ingediend hebben bij het parket Halle-Vilvoorde en minstens één van hen zou zich burgerlijke partij hebben gesteld bij een onderzoeksrechter. Het parket Halle-Vilvoorde heeft slechts weet van één klacht. “Dat onderzoek loopt”, klinkt het. Volgens de eerste asielzoeker werd zijn repatriëringspoging gestopt omdat hij zich had verzet op het vliegtuig dat hem moest repatriëren en hadden de andere passagiers zich daarover opgewonden. Nadat hij door de politie opnieuw uit het vliegtuig was gehaald, zouden zes agenten hem in elkaar geslagen hebben. Een medisch rapport dat de RTBF in handen kreeg, maakt melding van blauwe plekken en uitgerukte haren.

Een tweede asielzoekster verklaarde dat ze tijdens de hele procedure door 5 agenten “gefolterd werd en behandeld als een dier”. “Toen ik om hulp riep, sloegen ze me op de mond. Ze hebben mijn neus en mijn keel dichtgeknepen en vingers in mijn keel geduwd.”

De feiten zouden zich afgespeeld hebben in de maanden september en oktober en beide asielzoekers zouden een klacht hebben ingediend bij het parket Halle-Vilvoorde. Eén van hen zou zich ook burgerlijke partij hebben gesteld bij een onderzoeksrechter in Brussel. Het parket Halle-Vilvoorde heeft slechts weet van één klacht. “Dat onderzoek loopt”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

bron: Belga