Turkije heeft mogelijke IS-aanhanger uitgewezen die vastzat aan Griekse grens

De Amerikaan die ervan verdacht werd aan de zijde van terreurgroep IS te hebben gevochten en die al enkele dagen vastzat in het niemandsland tussen Griekenland en Turkije, is nu toch teruggestuurd naar de VS. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu meegedeeld. De verdachte werd maandag in de provincie Edirne, in het noordwesten van Turkije, naar een grenspost met Griekenland gebracht. De bedoeling was om hem uit het land te zetten, maar de Griekse politie belemmerde hem de doorgang. Hij zat daardoor geblokkeerd in de bufferzone aan de grens.

Vaandag is de vermoedelijke jihadist dan toch “op het vliegtuig van Istanboel naar Amerika gezet”, zegt Soylu, die geen details geeft over de exacte bestemming.

Turkije begon maandag met de uitzetting van vermoedelijke IS-leden die in het land worden gevangengehouden. De krant Hürriyet zegt dat Ankara in eerste instantie 959 personen wil uitzetten, onder wie 600 Irakezen en Syriërs. Een dertigtal zouden Europese burgers zijn. Ankara zegt dat het 1.500 vermoedelijke IS-leden vasthoudt, maar ook hun familieleden.

bron: Belga