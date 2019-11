Trumps voormalige adviseur Roger Stone schuldig bevonden aan liegen tegen Congres

Roger Stone, die in 2015 korte tijd campagneadviseur was van de Amerikaanse president Donald Trump, is vrijdag schuldig bevonden aan alle zeven aanklachten tegen hem. Het ging onder meer om liegen tegen het Congres en het manipuleren van getuigen. Het verdict volgde na twee dagen van beraadslaging door de jury. Volgens Fox News en Washington Post vindt de strafbepaling op 6 februari plaats, en blijft Stone vrij tot de volgende stap in het gerechtelijk proces. Hij riskeert een gevangenisstraf, en zal vermoedelijk beroep aantekenen.

De 67-jarige Stone is de zesde persoon sinds 2017 die banden heeft met Trump en schuldig bevonden wordt of schuldig pleit aan criminele aanklachten. Hij werd in januari gearresteerd in het kader van het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, gevoerd door speciaal aanklager Robert Mueller.

De aanklagers van de regering zeiden in de rechtbank dat hij tijdens het Rusland-onderzoek had gelogen tegen het Congres over zijn contacten met WikiLeaks. Stone was volgens hen een contactpersoon tussen Trumps campagneteam en WikiLeaks, dat tijdens de verkiezingscampagne gehackte e-mails van Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton had gelekt.

Twee voormalige campagnemedewerkers van Trump, onder wie Steve Bannon, zeiden tijdens het proces onder ede dat Stone effectief in contact stond met WikiLeaks en informatie doorgaf aan het campagneteam. Zelf getuigde Stone niet, maar via zijn advocaten beweerde hij vervolgd te worden voor zijn politieke gezindheid.

Kort na het vonnis tweette Trump dat Stone het slachtoffer is van een “dubbele standaard”, omdat mensen als Hillary Clinton ook logen.

bron: Belga