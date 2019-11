Trump haalt uit naar getuige tijdens hoorzitting in impeachementonderzoek

De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een opvallende tweet uitgehaald naar de voormalige ambassadrice in Kiev, net op het moment dat ze als getuige verhoord werd in het kader van het impeachementonderzoek. Vanuit Democratische hoek wordt geklaagd over een poging tot intimidatie.

Marie Yovanovitch, een voormalige ambassadeur in Kiev die door president Trump aan de deur werd gezet, wordt vandaag ondervraagd tijdens een openbare hoorzitting die deel uitmaakt van het impeachmentonderzoek. Haar getuigenis is mogelijk belangrijk, omdat ze misschien aan de kant werd geschoven omdat ze weigerde om het spel van het Witte Huis mee te spelen.

Tijdens de hoorzitting lanceerde Donald Trump via Twitter een opvallende aanval op Yovanovitch. Hij stelde dat “alles fout liep” op de plaatsen waar de ambassadrice werd ingezet en hij verwees daarbij naar haar passages in Somalië en Oekraïne. Toen ze tijdens de hoorzitting op de hoogte werd gebracht van die tweets, noemde Yovanovtich die “erg intimiderend”. Ook Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden, stelt dat de tweet gezien kan worden als intimidatie van een getuige.

Yovanovitch gaf tijdens de hoorzitting ook aan dat ze zich bedreigd had gevoeld door de wijze waarop Donald Trump over haar sprak in het omstreden telefoongesprek tussen de Amerikaanse en Oekraïense president. Donald Trump verklaarde tijdens dat gesprek dat de ambassadrice “wat dingen zou meemaken”.

“Ik was gechoqueerd, ontzet, van streek dat de president van de VS tegen een buitenlands staatshoofd op die manier sprak over een ambassadeur”, aldus Yovanovitch. “Ik kon het niet geloven.”

Ze zegt ook dat zich vreselijk voelde toen ze midden in de nacht uit Kiev werd teruggeroepen omdat Amerikaanse medewerkers haar “niet meer konden beschermen”. Volgens Yovanovitch was dat een gevolg van de richtlijnen die vanuit Washington waren uitgevaardigd.

Voorts verklaarde ze dat door de acties van Trump “ons Oekraïnebeleid in de war is gegooid”. Ze stelt ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op die manier van binnenuit wordt “uitgehold”. “Schimmige belangen hebben nu ontdekt dat ze een Amerikaanse ambassadeur ten val kunnen brengen wanneer ze erin slagen het Witte Huis te beïnvloeden.”

