Beerschot, in de eerste periode teleurstellend vijfde, heeft vrijdag een uitstekende start genomen is de tweede periode in 1B. De Antwerpse club ging met 0-3 winnen op het terrein van eersteperiodewinnaar Oud-Heverlee Leuven. Bij de rust was het nog 0-0. Na de pauze scoorden Raphael Holzhauser (48e), Marius Noubissi (54e) en Jorn Vancamp (60e). Zaterdag ontvangt Lokeren Lommel, zondag staan Union Sint-Gillis – Virton en Roeselare – Westerlo op het programma.

bron: Belga