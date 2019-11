Overleg aan de gang, doucheregel mogelijk ingetrokken

Voetbalclub Koninklijke Berchem Sport trekt de regel van het verplicht naakt douchen voor de jeugdploegen voorlopig weer in, na de commotie die erover was ontstaan. Dat meldt Gazet Van Antwerpen. De club bevestigt in een reactie aan Belga dat er overleg heeft plaatsgevonden met een aantal bezorgde ouders, maar wil niet kwijt wat daarvan het resultaat is. Er volgt nog verder overleg, ook met Unia en Voetbal Vlaanderen, om binnenkort tot een definitieve beslissing te komen. Enkele ouders trokken donderdag naar de media met hun bezorgdheid over de heringevoerde regel dat jeugdspelers bij Berchem Sport verplicht zijn om naakt te douchen, “om hygiënische redenen”. Acht jeugdspelers mochten deze week niet meetrainen omdat ze weigerden om nadien naakt te douchen. De regel bestond volgens de club al twaalf jaar, maar was het voorbije jaar geschrapt. Berchem Sport liet donderdag in een reactie verstaan gelijkekansencentrum Unia te zullen inschakelen om te bekijken wat de beste oplossing is. Het Centrum voor Ethiek in de Sport stelt dan weer dat heel wat sportclubs met de kwestie worstelen, maar dat een verplichting moeilijk ligt aangezien het gaat om privacy en persoonlijke integriteit.

GIsteravond vond er overleg plaats tussen de clubleiding en een aantal ouders. Daar zou beslist zijn om de regel de komende twee weken niet meer toe te passen. Berchem Sport wil dat echter niet expliciet bevestigen. “Er is al genoeg commotie geweest en dit gaat tenslotte om kinderen en hun privacy”, zegt Dirk Lambrechts, algemeen manager van de jeugdopleiding. “Er volgt nog overleg en we zullen binnen een paar weken wel zien wat er uit de bus komt.”

bron: Belga