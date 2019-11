Nederlands bedrijf geïnteresseerd in recyclage onbruikbare Brusselse brandweerkledij

Een Nederlands bedrijf is geïnteresseerd in de 400 kilo aan onbruikbare kledij van de Brusselse brandweer. Dat kondigde N-VA’er Mathias Vanden Borre vandaag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement aan in een vraag aan staatssecretaris Pascal Smet. Het bedrijf wil de brandweerpakken “omtoveren tot een prachtig nieuw product zodat deze vervuilingsstroom wegvalt.”. Gisteren bevestigde de Brusselse brandweer dat ze volgende week 400 kilogram nieuwe, maar onbruikbare kledij moet weggooien. Het gaat onder meer om erg grote maten tot 7XL, die door bijna niemand gedragen kunnen worden. Om veiligheidsredenen kunnen de pakken niet verkocht worden, gaf ook Pascal Smet in zijn antwoord toe. Hij verwees naar het misbruik dat door terroristen zou kunnen gemaakt worden. Voor Mathias Vanden Borre illustreert deze situatie dat het aankoopbeleid bij de Brusselse brandweer reeds jarenlang misloopt en dat er bijzonder weinig politieke controle wordt uitgeoefend.

Vandaag kondigde hij aan dat hij een mail van een Nederlandse firma gekregen had. Omar Munie en Stichting Dreamfactory zijn naar eigen zeggen “gespecialiseerd in het verwerken en upcyclen van materialen voor grote overheidsinstellingen in NL” zoals Schiphol AirPort, KLM, en de Nederlandse Spoorwegen. “Ik zou erg graag in contact komen met de juiste persoon om de mogelijkheden te bekijken deze brandweerpakken om te toveren tot een prachtig nieuw product zodat deze vervuilingsstroom wegvalt”, schrijft de verantwoordelijke van het bedrijf.

In het antwoord dat vandaag door minister Sven Gatz werd voorgelezen – Pascal Smet is op buitenlandse missie – stelde Smet dat de onbruikbare kledij “op de meest milieuvriendelijke manier” verwerkt zou worden. Hij wees er ook op dat het om problemen uit het verleden gaat en dat sindsdien andere procedures gevolgd worden voor de aankoop van kledij, onder meer via federale stockcontracten.

In zijn vraag ging het N-VA-parlementslid ook in op wat hij “de erbarmelijke staat van de brandweerkazernes” noemde. Hij verwees naar het feit dat in de hoofdkazerne van de brandweer al een tiental dagen geen verwarming is in de rustzalen en omkleedruimten, terwijl de temperaturen rond het vriespunt schommelen. “Het is onaanvaardbaar en volgens mij tegen de arbeidswetgeving dat mensen die zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid en gezondheid in dergelijke omstandigheden op adem moeten komen”, zei Mathias Vanden Borre.

Pascal Smet bevestigde in zijn antwoord dat in de hoofdkazerne momenteel een gasketel wordt vervangen, maar voegde eraan toe dat er een back-up voorzien werd zodat de brandweermensen toch nog over warm water zouden beschikken om zich te wassen en te douchen. Hoelang de hinder nog zou duren, vermeldde hij niet.

bron: Belga