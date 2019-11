Litouwen verleent twee Russische spionnen gratie, speculatie over uitwisseling

De Litouwse president Gitanas Nauseda heeft twee Russische spionnen gratie verleend. Dat meldt zijn kabinet vandaag. De beslissing leidt tot speculatie over een mogelijke ruil met Rusland. De veroordeelden, Nikolai Filipchenko and Sergei Moiseyenko, kregen gratie en “zijn vrij voor de resterende termijn van hun celstraf”. In de media wordt intussen gespeculeerd dat Rusland in ruil twee Litouwers zou vrijlaten, Yevgeny Mataitis en Aristidas Tamosaitis, net als een Noor, Frode Berg, die alledrie veroordeeld zijn voor spionage.

Bron: Belga