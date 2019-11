“Je kan alleen maar schrikken bij dergelijke bedragen”, zegt Jean-Claude Marcourt

Jean-Claude Marcourt, de sterke man van de Luikse PS, doorbreekt de stilte in het dossier Nethys/Publifin. De bedragen die de voorbije week aan de oppervlakte kwamen, hebben ook hem met verstomming geslagen. Marcourt werd zelf meer dan eens met de vinger gewezen voor zijn rol in het dossier, maar hij wijst vandaag in de kranten van de groep Sudpresse elke verantwoordelijkheid van de hand. Woensdag raakte bekend dat vier managers van Nethys onderling meer dan 18,6 miljoen euro hebben verdeeld als schadevergoeding en boni. Daarvan vloeide 11 miljoen euro naar voormalig CEO en voormalig PS’er Stéphane Moreau.

“Je kan alleen maar schrikken van dergelijke bedragen, vooral als het om Stéphane Moreau gaat. Hij gaat door alle plafonds”, vindt Marcourt. “We vragen aan iedereen inspanningen, op alle domeinen. En daar zie je zo’n buitensporige bedragen. Het bewijst dat er een totale ontsporing aan de gang was, dat er geen gezond verstand meer was.”

De huidige voorzitter van het Waals parlement werd geregeld geciteerd als de “onzichtbare hand” die op de hoogte was van de strategische beslissingen bij Nethys – de strategische poot van de Luikse intercommunale Enodia. Halfweg oktober nog had Jean-Pascal Labille, de topman van het socialistische ziekenfonds, Marcourt nog tussen de regels met de vinger gewezen, net als de Luikse MR-topper Daniel Bacquelaine.

“Dat is een verzinsel van sommigen om de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen”, stelt Marcourt. “Ik was nergens van op de hoogte. Men heeft bij Nethys nooit bij ons aangeklopt en ze hebben nooit onze mening over iets gevraagd.”

