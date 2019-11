Faeröer-eilanden plannen diplomatiek kantoor in Jeruzalem

De Faeröer-eilanden, een autonoom onderdeel van Denemarken, willen een vertegenwoordigingskantoor openen in Jeruzalem. Dat schrijft de Deense krant Politiken . “Het is een de facto erkenning dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is”, zei minister van Buitenlandse Zaken Jenis av Rana aan de krant. De regering van de Faeroër vroeg haar eigen parlement om de nodige financiering, en hoopt in september of oktober volgend jaar het kantoor te kunnen openen.

Het openen van een diplomatiek kantoor in Jeruzalem zou strijdig zijn met het standpunt dat zowel Denemarken als de Europese Unie daarover innamen. Volgens de grondwet behoort de algemene verantwoordelijkheid voor het buitenlands beleid van het Koninkrijk Denemarken toe aan de Deense regering. De Faeröer behoren niet tot de Europese Unie. De Deense premier Mette Frederiksen zei vorige week nog dat een vertegenwoordigingskantoor van de Faeröer in Israël een goede zaak zou zijn, maar dat dat wel in Tel Aviv gevestigd moet zijn.

In december 2017 kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat de Verenigde Staten Jeruzalem als de hoofdstad van Israël zullen erkennen. In mei vorig jaar volgde een verhuis van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Het grootste deel van de internationale gemeenschap vindt echter dat de status van Jeruzalem geregeld moet worden in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël claimt de volledige stad als zijn hoofdstad, de Palestijnen willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun toekomstige staat wordt.

bron: Belga