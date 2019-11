Chilenen krijgen referendum over nieuwe grondwet

De Chilenen zullen zich in april volgend jaar in een referendum kunnen uitspreken over een nieuwe grondwet voor het land. Daarover zijn de regering en de oppositie het eens geraakt, zo hebben ze aangekondigd. In het land wordt al wekenlang betoogd voor meer sociale rechtvaardigheid en een nieuwe grondwet. De huidige dateert van 1980, toen het land een dictatuur was onder Augusto Pinochet.

“We willen een vredevolle en constructieve weg bewandelen om uit de crisis te raken”, zei Senaatsvoorzitter Jaime Quintana. “We zullen voor het eerst een volledig democratische grondwet hebben.”

De protesten zijn al erg gewelddadig geweest. Meer dan twintig mensen kwamen om en honderden raakten gewond.

