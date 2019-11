Bloomberg geeft 100 miljoen dollar uit aan anti-Trumpreclame

De gewezen New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg heeft nog niet beslist of hij in de presidentsrace zal stappen, maar gaat wel al een grote som geld uitgeven aan reclameboodschappen. De Amerikaanse miljardair gaat zowat 100 miljoen dollar uitgeven aan een onlinecampagne waarin boodschappen tegen huidig president Donald Trump worden verspreid. “Het is nu alle hens aan dek. We gaan de strijd met Trump rechtstreeks aan”, zo zegt hij op Twitter.

Bloomberg zelf zal niet te zien zijn in de advertenties. Campagnemedewerkers willen aan de krant New York Times geen verdere uitleg geven over de inhoud van de reclameboodschappen. Het enige dat wordt meegedeeld is dat de inhoud “anti-Trump” zal zijn. De onlinecampagne zal te zien zijn in de staten Arizona, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Dat zijn vier strijdstaten, die dus beslissend kunnen zijn voor de uitkomst van de presidentsverkiezingen in 2020.

De 77-jarige Bloomberg doet, net als vier jaar geleden, erg geheimzinnig over een mogelijke kandidatuur voor de presidentsverkiezingen. De voorbije dagen nam hij wel al enkele concrete stappen voor een deelname aan de Democratische voorverkiezingen in Alabama en Arkansas, twee staten die een vroege deadline voor de kandidaturen hebben ingesteld. Dinsdag klonk het dat er “snel” een definitieve beslissing zou worden genomen.

De zakenman Michael Bloomberg, die van 2002 tot 2013 burgemeester was van New York, is een van de rijkste mensen ter wereld. Het zakenblad Forbes schat zijn vermogen op meer dan 50 miljard dollar.

