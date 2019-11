Bart Swings wordt negende in eerste wereldbekerwedstrijd

Bart Swings is in de eerste wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen als negende geëindigd op de 5.000 meter. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk finishte Swings in 6:26.30. Daarmee was Swings tien seconden langzamer dan de winnaar, de Nederlander Patrick Roest (6:16.61). Zijn landgenoot Jorrit Bergsma eindigde als tweede (6:22.30). De Rus Denis Yuskov werd derde (6:22.54).

Al na de wedstrijd in de B-groep, die in 6:22.64 werd gewonnen door de Nederlander Marcel Bosker, was duidelijk dat het baanrecord van Sven Kramer (6:19.17) eraan zou gaan. Erg gemakkelijk ging dat op het zware ijs niet. De tegenstander van Roest was Kramer, die voor het eerst in zijn lange en schitterende loopbaan niet in de top tien finishte (dertiende in 6:28.53).

Swings kwam uit tegen de 22-jarige Canadees Graeme Fish, die in nationale wedstrijden wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen (6:01.86) het vuur aan de schenen legt en hem af en toe verslaat. Ook voor Swings bleek Fish een goede sparringpartner. Drie kilometer lang zag hij Fish niet, maar bij de passage van de 3.400 meter lag de Canadees opeens voor. De 28-jarige student uit Leuven trachtte terug te vechten, maar moest zijn meerdere in Fish erkennen (vijfde in 6:24.74).

Swings was de enige Belg die vandaag in de Minsk Arena in actie kwam. De overige vier (Stien Vanhoutte, Anke Vos, Mathias Vosté en Tim Sibiet) schaatsen zaterdag en zondag. Nog niet zo vaak wist Swings zich begeleid door zoveel landgenoten.

bron: Belga