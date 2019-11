ATP Finals – Titelverdediger Alexander Zverev naar halve finales, Rafael Nadal uitgeschakeld

Titelverdediger Alexander Zverev (ATP-7) heeft zich vrijdag in The O2 in Londen voor de halve finales van de ATP Finals geplaatst. De 22-jarige Duitser won in zijn laatste groepswedstrijd met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Rus Daniil Medvedev (ATP-4). De zege van Zverev betekende de uitschakeling voor de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-1), die eerder op de dag wel met 6-7 (4/7), 6-4 en 7-5 gewonnen had van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6). Tsitsipas is op basis van het setsaldo groepswinnaar en neemt het zaterdag in de halve finales op tegen de Zwitser Roger Federer (ATP-3). Zverev ontmoet de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-5).

bron: Belga