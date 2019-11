ATP Finals: Nadal klopt Tsitsipas en hoopt nu op zege van Medvedev tegen Zverev

Rafael Nadal (ATP 1) heeft de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) verslagen op de ATP Finals in Londen (9 miljoen dollar). De Spanjaard hoopt dat de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) later op de avond de Duitse titelverdediger Alexander Zverev (ATP 7) klopt om zo alsnog een ticket te veroveren voor de halve finales. Tsitsipas was al zeker van een stek bij de laatste vier na zijn zeges tegen Medvedev en Zverev, enkel de groepszege kon hem nog ontglippen. Nadal stond met zijn rug tegen de muur in de O2 Arena, na een nederlaag tegen Zverev en een zege tegen Medvedev. Na een marathonpartij van 2 uur en 54 minuten haalde de nummer 1 van de wereld het in drie sets van Tsitsipas: 6-7 (4/7), 6-4 en 7-5.

De ATP Finals ontbreken nog op het uitgebreide palmares van Nadal. In 2010 (tegen Roger Federer) en 2013 (tegen Novak Djokovic) was hij verliezend finalist.

Vanaf 21u staan Medvedev en Zverev tegenover elkaar. Die tweede wedstrijd van de dag in de groep Andre Agassi zal bepalen wie met Tsitsipas doorstoot naar de laatste vier: Nadal of Zverev. Wint Medvedev van Zverev, dan is Nadal groepswinnaar en speelt hij in de halve finales tegen de Zwitser Roger Federer (ATP 3). Als Zverev aan het langste eind trekt, is Nadal uitgeschakeld.

Gisteren kwalificeerde Federer zich in de groep Björn Borg ten koste van Novak Djokovic (ATP 2) voor de halve finales van de seizoensfinale. Ondanks zijn nederlaag tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) eindigde de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) op de eerste plaats in die poule.

bron: Belga