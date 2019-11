Afbraak van Leuvens Sint-Pietersziekenhuis uit de startblokken

In Leuven zijn vrijdag de afbraakwerken van het Sint-Pietersziekenhuis begonnen. Ruim 60.000 ton sloopafval en 607 ton asbest moeten uit het langst leegstaande ziekenhuis van Vlaanderen verwijderd worden. De werken duren zeker anderhalf jaar. Dat meldt projectontwikkelaar Resiterra. Bij de afbraak van het oude ziekenhuis wordt meer dan 60.000 ton sloopafval afgevoerd, of zes keer het gewicht van de Eiffeltoren in Parijs. Resiterra laat eerst zestig vrachtwagens aanrijden voor de verwijdering van 607 ton asbest. Het Sint-Pietersziekenhuis bestaat uit twee gebouwen. Het voorste zou tegen de zomervakantie van 2020 tegen de vlakte moeten liggen.

Ontwikkelaar Resiterra stelt dat de afbraakwerken niet met springstoffen gebeuren. Het oude ziekenhuis wordt verdieping per verdieping afgebroken. “Het bedrijf Aclagro neemt de afbraak voor zijn rekening en start op de bovenste verdiepingen met kleine machines om zo laag per laag het ziekenhuis te slopen. Wanneer een bepaald niveau bereikt is, kan de aannemer grotere middelen inschakelen zoals een sloopmachine met een arm van 36 meter lang”, zegt Erik Van Hoof, CEO van Resiterra.

Alle afbraakwerken nemen zeker anderhalf jaar in beslag. Volgens de huidige planning moet het hele Sint-Pietersziekenhuis in het voorjaar van 2021 letterlijk van de kaart verdwenen zijn. De werken zullen een grote impact hebben op Leuven. Niet alleen omdat een deel van de skyline verdwijnt. De sloop gaat ook hand in hand met de geplande heropleving van de Leuvense benedenstad.

“De sloopwerken voldoen aan de strengste veiligheidsnormen”, zegt Carl Devlies (CD&V), schepen van Ruimtelijk Beleid. Bij het begin en einde van schooldagen rijdt geen zwaar vrachtverkeer door de straten van de binnenstad.

bron: Belga