150-tal mensen betoogt in Brussel tegen Israëlische bombardementen in Gaza

Voor het treinstation Brussel Centraal hebben deze namiddag zowat 150 mensen een betoging gehouden om te protesteren tegen de recente Israëlische bombardementen op de Gaza-strook. Bij die bombardementen zijn sinds dinsdag al 34 Palestijnen omgekomen, en raakten meer dan 100 anderen gewond. Vanuit de Gaza-strook zou de Islamitische Jihad dan weer al meer dan 450 raketten richting Israël afgevuurd hebben, evenwel zonder dodelijke slachtoffers te maken. Het is in de Gazastrook erg onrustig sinds het Israëlische leger dinsdagochtend tijdens een gerichte operatie Baha Aboe al-Ata doodde, de 42-jarige leider van de al-Quds Brigades. Dat is de gewapende arm van Islamitische Jihad in de Gazastrook. Daarop startte de Islamitische Jihad een offensief tegen Israël. Israël dreef op zijn beurt de luchtaanvallen op Gaza verder op.

De betoging van deze namiddag was een initiatief van verschillende verenigingen, waarbij Vrede, de Association belgo-palestinienne (ABP), en Intal, maar ook van bewegingen van Palestijnse vluchtelingen in België. Die roepen samen op om een einde te maken aan het Europese associatie-akkoord met Israël, vragen een militair embargo, de opschorting van alle economische missies en de automatische toekenning van het vluchtelingenstatuut aan alle migranten uit de Gaza-strook.

“We vragen dat er echt druk zou uitgeoefend worden op de Israëlische regering om de mensenrechten te respecteren”, zegt Stien van Palestina Solidariteit. “We beschikken over die middelen maar willen ze niet gebruiken om de relatie met Israël niet te verbreken, en dat maakt ons medeplichtig. De mensen in de Gaza-strook leven sinds 2007 onder een blokkade. Het is ongelooflijk dat we aanvaarden dat een zone die onder een blokkade leeft, ook nog gebombardeerd wordt. De bewoners kunnen zelfs niet vluchten. We kunnen aan de Palestijnen niet zomaar vragen om dit te aanvaarden. We moeten Israël onder druk zetten, zodat de Palestijnen moed kunnen houden, zodat de onderhandelingen kunnen verdergaan.”

bron: Belga