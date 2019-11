Nog t.e.m. 17/11

STUK en M Leuven slaan al voor de dertiende keer de handen in elkaar voor Playground, het jaarlijkse festival dat bruggen bouwt tussen performance en beeldende kunst. Je kan daarom zowel in de theaterzalen van STUK als in de exporuimtes van Museum M terecht voor kunst en performance. Onder andere op het programma: Orla Barry – kunstenaar en schaapherder – heeft het over onze relatie met de natuur, het kunstenaarsduo Sarah & Charles verwelkomt je in hun creatieve wellness vol geurige nevel (foto) en Hana Miletić leert je vilten met poëzie op de achtergrond.

playgroundfestival.be