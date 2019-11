Pendelaar Liza verklapt: “De beroemde Leeuw van Waterloo staat eigenlijk in Eigenbrakel”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Vandaag is het de beurt aan journalist Liza De Wilde (26) uit Waterloo.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Dat zijn oude sneakers van Adidas. Op zich hebben ze niets bijzonders, maar ze zijn zo comfortabel dat ik er bij wijze van spreken al een hele wereldreis mee heb gemaakt. Ik neem ze mee op al mijn citytrips en er zitten dan ook heel wat mooie herinneringen aan vast.

Welk restaurant doet je watertanden?

Mijn laatste ontdekking was My Tannour in de Brouwerijstraat in Elsene. De keuken is Syrisch en de naam is afkomstig van de grote ovens – tannours – waarin het brood wordt gebakken. De gerechten zijn heerlijk, perfect afgekruid en de open keuken is absoluut een meerwaarde. Het enige minpunt is wellicht de rij die zich steevast voor de deur vormt.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Ik zwem al een hele tijd en wanneer ik in het zwembad baantjes aan het trekken ben, kan ik even helemaal ontspannen. Ik denk nergens aan en kan dan alle spanningen van de dag van me afzetten.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Heel origineel is het niet, maar ik kies toch voor Italië. Mijn moeder is van daar afkomstig en ik ben dan ook opgegroeid met de Mediterraanse cultuur. Voorlopig heb ik al Rome, Firenze, Venetië en Triëst bezocht, maar ik heb de ambitie om ooit heel Italië gezien te hebben.

Welke film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Op zondagen kijk ik zoals zoveel andere mensen het liefste naar klassiekers. Een van mijn favorieten is ‘La Cité de la Peur’ van Chantal Lauby, Alain Chabat en Dominique Farrugia. Grappig en helemaal absurd. Vooral de scène waarin ze de carioca dansen zou ik oneindig kunnen herbekijken.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Waterloo?

De meeste mensen komen naar Waterloo om de beroemde Leeuw van Waterloo te bekijken. Wat velen niet weten, is dat die eigenlijk in Eigenbrakel staat, dus wat betreft Waterloose bezienswaardigheid telt dat niet echt. Wat ik zelf een hele leuke plek vind, is de Wellington, een ouderwetse cinema die nog niet helemaal ‘veramerikaanst’ is. De sfeer is intiem en de prijzen zijn bovendien nog betaalbaar.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Drie jaar geleden heb ik een jeansvest gekocht bij Episode in Brussel. Dat is een tweedehandswinkel waar de kleding eerst hersteld wordt voor ze in de winkel belandt. Na al die tijd is het vest nog steeds in uitstekende staat en het is uiteraard een klassieker die nooit verveelt.

Welk Instagramaccount geeft je inspiratie?

Dit bericht bekijken op Instagram Jacket or dress ? 🌹 #losangeles Pic @romainservens Een bericht gedeeld door CAMILLE CALLEN (@noholita) op 10 Nov 2019 om 11:09 (PST)

Als modejournaliste volg ik heel wat bloggers op Instagram. Helaas zijn die niet allemaal even authentiek. Daarom vind ik @noholita echt top. Het is een Parisienne en ondanks haar honderdduizenden volgers blijft ze relatief trouw aan zichzelf. Althans, sinds de vijf jaar dat ik haar volg. En het spreekt voor zichzelf dat haar outfits prachtig zijn.

Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck