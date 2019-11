NASA verandert naam asteroïde na nazicontroverse

Het zijn niet enkel straatnamen die dezer dagen veranderd worden om de nazi-eer niet te hoog te houden, ook verre asteroïden ondergaan hetzelfde lot. NASA doopte het ruimteobject ‘Ultima Thule’ om tot ‘Arrokoth’, een inheems Amerikaanse term voor ‘lucht’. Volgens NASA deed het dat echter niet omwille van de ontstane controverse.

De bewuste asteroïde werd begin dit jaar ontdekt door de Hubble-telescoop en ziet eruit als een soort platgedrukte sneeuwman. Omdat de vorm dus uit twee schijfvormige, aan elkaar verbonden delen bestaat, werd besloten om het ruimteobject ook een tweedelige naam te geven: ‘Ultima Thule’. De naam verwijst bovendien naar een Latijnse metafoor voor plaatsen die onbereikbaar ver weg liggen. De asteroïde is op 6,6 miljard kilometer van de aarde het verste ruimteobject dat ooit van dichtbij bestudeerd werd. Na de naamsaankondiging ontstond echter meteen controverse over de naziconnecties die de naam met zich meedraagt.

Our New Year’s #KuiperBelt flyby target, #UltimaThule, is slowly revealing its secrets! Watch live TODAY at 1 pm ET as #NASANewHorizons scientists give an update at #LPSC2019. https://t.co/4ZAequj5fP pic.twitter.com/Kq3TGQwKiC — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 18 mars 2019

Nazimythologie

Het Thule-Gesellschaft was immers de organisatie die mee aan de wieg stond van de DAP (Deutsche Arbeiterpartei), de voorloper van Hitlers NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). In nazimythologie wordt naar ‘Thule’ verwezen als de plek waar het Arische ras zijn oorsprong kent. Het New Horizons-team, de missie die voor het eerst voorbij het ruimteobject vloog, wuifde de ontstane controverse eerst weg en hield lange tijd aan ‘Ultima Thule’ vast, maar besluit nu toch de naam van de asteroïde aan te passen. ‘Ultima Thule’ zou volgens hen immers steeds een tijdelijke ‘nick name’ geweest zijn. Gekozen werd om de asteroïde definitief ‘Arrokoth’ te noemen, wat ‘lucht’ betekent in de taal van de Powhatan. De Powhatan waren de oorspronkelijke inwoners van de plek waar zowel de Hubble-telescoop als de New Horizons-missie vandaan komen.