In Knokke-Heist kan je voortaan schaatsen zonder ijs

Dit weekend opent surfclub Lakeside Paradise in Knokke-Heist officieel een ecologische schaatsbaan. Dat is een schaatsbaan zonder ijs gemaakt uit een duurzaam materiaal dat glijdt. Er is dus geen water of elektriciteit nodig. Het is de eerste permanente ecologische schaatsbaan in de Benelux.

Afgelopen weekend konden leden van Lakeside Paradise de baan al eens uittesten. “De reacties waren positief. Het is even wennen aan het feit dat er geen echt ijs ligt maar na enkele minuten loopt het vlot”, aldus Joyce Vanleenhove van de surfclub.

Gerecycleerd

De baan waarop geschaatst wordt, bestaat uit duurzaam en gerecycleerd synthetisch materiaal dat een constante glijbaarheidsfactor biedt van 98% ten opzichte van echt ijs. Er is dus geen water of elektriciteit nodig en ook de buitentemperatuur doet er niet toe. Naast de schaatsbaan zijn er twee curlingbanen. Zaterdag 16 november wordt de baan feestelijk geopend om 14 uur. Kunstschaatster Liselotte Robyns zal een demonstratie geven. Daarnaast komt hockeyploeg de Yeti Bears uit Eeklo een ijshockeymatch spelen. Vanaf dan kan schaatsen op de ecologische baan tijdens de weekends en op vakantiedagen tussen 11 en 19 uur.

Eigen schaatsen zijn toegelaten en handschoenen worden aangeraden. De ijsbaan kan volledig afgehuurd worden voor bijvoorbeeld ijshockeytornooien. Daarvoor worden ter plaatse helmen voorzien.