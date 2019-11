De ultieme gift guide voor plant lovers

Planten zijn hipper dan ooit tevoren. Elke zichzelf respecterende millennial, hipster of andere coole burger heeft een ware urban jungle in huis. En met de feestdagen die er stilaan zitten aan te komen, wouden we je alvast wat cadeau-inspiratie geven. Want uiteraard kan je een plant cadeau doen, maar er is nog zoveel meer te beleven in plantenland.

Weet je niet wat gegeven voor Kerstmis, maar is de persoon voor wie je een presentje zoekt een echte plantenvriend? Zoek niet verder. Je doet hem of haar zonder twijfel het meeste plezier met een pakje in plantenthema. Of het nu gaat om een prachtige bloempot, een stijlvolle gieter of een interessant boek: bij deze onze favorieten.

Boek bomvol groen

Als het gaat om boeken kan je heel wat kanten op. Sommige zijn zeer algemeen, andere gaan dieper in op een aspect van het plantouderschap en nog andere willen je gewoon inspireren om je interieur aan te kleden met een urban jungle. Ben je net begonnen met je groene verzameling en heb je nog heel wat te leren? Kies dan voor ‘Plantastic’ van Mandy Bollegraf, waarin alle basics aan bod komen. Gevorderden die aan de slag willen met planten kweken kiezen beter voor ‘Stek je Plant’ van Iris van Vliet. ‘Hoe je een plant van je laat houden’ van Summer Rayne Oaks is dan weer wat filosofischer van aard. Ten slotte willen we je ook ‘Wonderplants’ van Irene Schampaert en Judith Baehner niet onthouden, want de beelden zijn gewoon te prachtig en laten je achter met een hoofd bomvol inspiratie.

Plantenboeken 1 of 4

Het regent, het regent, de plantjes worden nat

Planten vragen heel wat verzorging en daar hoort ook water geven bij. Natuurlijk kan je dat doen met een doodgewone gieter en een plastic plantensproeier, maar het kan ook beter. Door alle plantengekte heb je tegenwoordig de keuze uit duizend-en-een klassevolle alternatieven. Shane Schnecks voor HAY ontworpen gieter is een echt pronkstuk in je interieur en Kikkerlands gouden plantensproeier moet daar niet voor onderdoen. Gedaan met je watergerei te verstoppen in de kast, geef het gerust een plaatsje in je salon!

Watergeven 1 of 2

Luxueuze accessoires

Uiteraard wil je je planten zelf ook mooi in de verf zetten. Laat ze dus niet in een plastic pot staan, maar investeer in een prachtige bloempot (bij Serax en Wildernis verkopen ze enkele prachtige exemplaren). Valt je plant een beetje weg in de rest van je decoratie, dan is het ook een goed idee om een plantenstandaard aan te schaffen. Op rommelmarkten vind je charmante vintage exemplaren. Wil je het liever wat moderner, dan is een site als MADE ideaal. En stekjes kan je natuurlijk gewoon in een oude fles stoppen, maar een stijlvol ontwerp van eigen bodem zoals dat van Spore Nursery is ook een prachtig cadeau.