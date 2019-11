CHECK-IN. Herbron je in de Auvergne

De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes telt 24 kuuroorden. We gingen er een heel weekend naartoe om in drie van die zalige plaatsen een teen in het water te steken. Ontspanning verzekerd!

Marie Bruyaux

Al duizenden jaren geniet de mensheid van de weldaden van warmwaterbronnen. Ten tijde van Napoleon III waren thermale baden populairder dan ooit. Ook vandaag komen talloze bezoekers zich herbronnen en hun kwalen behandelen in een van de vele kuuroorden die de Auvergne rijk is. Elk van die plekken heeft zijn eigen kader en specifieke kwaliteiten. Let op: thermale baden zijn niet noodzakelijk hetzelfde als een spa, al vullen de twee elkaar goed aan.

Vichy, de koningin der kuuroorden

Wie kent Vichy niet? De koningin van de Franse warmwatersteden is onmiskenbaar het kuuroord bij uitstek in de Auvergne. Onmogelijk om na een bezoek aan deze plaats ontevreden naar huis terug te keren. Het oord put water uit negen verschillende bronnen om een antwoord te bieden op zowat alle mogelijke lichamelijke aandoeningen. Je kan het water zelfs drinken (op voorschrift), want het bevat eigenschappen die bevorderlijk zijn voor de spijsvertering.

Zelf hebben we de douche van Vichy uitgeprobeerd, de bekendste behandeling. Je gaat 15 minuten lang onder een douche liggen, waarbij verschillende waterstralen langs je lichaam spuiten. Tegelijkertijd word je door vier handen gemasseerd. Om in vervoering van te raken…

Een verrassende optie is voorbehouden voor aanstaande moeders: perinatale osteofonie. Het komt erop neer dat je muziek te horen krijgt die speciaal gecomponeerd is om onder water te beluisteren. Het is niet alleen een extreem relaxerende ervaring, maar de muziek bevordert ook de geestelijke en emotionele communicatie tussen de aanstaande moeder en de baby in haar buik.

Néris-les-Bains, een plek als geen ander

Het kleine stadje Néris-les-Bains telt amper 2.700 inwoners en heeft geen pretenties, maar je vindt er wel het bijzonderste kuuroord van de hele regio. Het thermale water is er immers compleet uniek. Omdat het rijk is aan lithium brengt het je tot rust, verzacht pijn, herstelt het evenwicht en ontspant je. Die kwaliteiten verklaren ook waarom het kuuroord zich niet alleen specialiseert in de behandeling van reuma maar ook van neurologische en psychosomatische stoornissen (burn-out, depressie, stress…). En die kwalen zijn zeer van deze tijd.

Vlak bij de warmwaterbronnen vind je de spa Les Nériades, die opvalt door zijn magnifieke neoklassieke façade. Het gebouw dompelt je onder in een rustgevende sfeer. Het cirkelvormige bad is overkoepeld met glas. We waren echter het meest onder de indruk van de massages. Elke handbeweging is precies bestudeerd om maximaal welzijn los te maken. Een onvervalste kunstvorm.

Bourbon-l’Archambault, de elegante stad

In één oogopslag snap je waarom de warmwaterbronnen van Bourbon-l’Archambault zo in de smaak vallen: de fabuleuze omkadering. Het gebouw werd in de jaren 1880 opgetrokken in de buurt van oude Romeinse thermen en behoort vandaag tot het historisch erfgoed. Het exotische turkooisblauwe tegelwerk, de plafonds met fraai bewerkte houten panelen en opmerkelijke fresco’s, je mond valt open als je naar het decor van dit elegante en intieme kuuroord kijkt.

De warmwaterbronnen van Bourbon-l’Archambault springen in het oog door het uitzonderlijke kader, maar het is niet de enige reden waarom ze zich onderscheiden. Ze zijn ook speciaal geschikt voor de behandeling van CRPS of algodystrofie, een chronische lichaamspijn. Het water van de zogenaamde “Drieputtenbron” heeft tegelijk pijnstillende, ontstekingsremmende, ontsmettende en vaatverwijdende kwaliteiten, en die doen CRPS-patiënten veel goed.

Bourbon-l’Archambault heeft zelf ook de nodige charme. De middeleeuwse burcht is op zich een bezoekje waard, om nog te zwijgen van de pittoreske steegjes en parken van het kleine stadje.

Hoe bereid je je voor op een bezoek aan een kuuroord?