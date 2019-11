Baby van veganistische ouders sterft letterlijk van de honger

Een Amerikaans koppel is opgepakt nadat hun zoontje van achttien maanden omkwam door ondervoeding. Wellicht is zijn overlijden een gevolg van een overdreven veganistisch dieet.

Ryan en Sheila O’Leary uit Cape Coral in Florida worden beschuldigd van doodslag door nalatigheid na het overlijden van hun achttien maanden oude zoontje. Het jongetje stierf op 27 september en woog toon amper 7,7 kilogram, het gemiddelde gewicht van een zeven maanden oude baby. De ouders gaven hem vrijwel alleen rauw fruit en groenten. Op een bepaald moment beperkten ze zijn voeding zelfs een week lang tot moedermelk.

In slaap gevallen

Op de dag van zijn overlijden gaf Sheila het jongetje een minuut lang borstvoeding tot hij plots problemen kreeg met zijn ademhaling. In plaats van de hulpdiensten te verwittigen, viel ze samen met haar man in slaap. Toen ze wakker werden, probeerde Ryan hem te reanimeren, maar tevergeefs. Toen de hulpdiensten arriveerden, stelden ze vast dat het kindje overleden was.

Autopsie

Uit de autopsie van het kindje bleek dat hij stierf aan complicaties van ondervoeding, uitdroging, microsteatose aan de lever en gezwollen handen, voeten en benen. Na de autopsie gaven de ouders zich aan bij de politie. Ze worden onder meer beschuldigd van doodslag door nalatigheid en zitten in de gevangenis tot 9 december, de dag waarop ze voor de rechtbank moeten verschijnen.

Niet enige kind met tekenen van ondervoeding

De politie liet ook de andere kinderen van Ryan en Sheila onderzoeken. Twee van de drie kinderen (3 en 5 jaar) vertoonden eveneens tekenen van ondervoeding. Een derde kind, een meisje, verkeerde in goede gezondheid. Later ontdekte de politie dat ze de dochter is van Sheila en een andere man die in Virginia woont. Om de twee maanden gaat ze enkele weken naar haar vader, wat volgens de politie haar goede gezondheid verklaart.