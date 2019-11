Afschuwelijk! Handel in hondenvlees in Cambodja: “Door ze te verdrinken, horen we ze niet janken”

Elk jaar worden in Cambodja drie miljoen honden op gruwelijke wijze gedood om ze te verkopen aan restaurants en snackbars. Dierenwelzijnsorganisatie Four Paws probeert de praktijken aan banden te leggen en heeft onlangs alvast één slachthuis kunnen sluiten.

De Cambodjaanse handel in hondenvlees levert heel wat geld op. Daarom kruisen motorrijders het land door op zoek naar achtergelaten en verwaarloosde honden om ze vervolgens in een kooi naar een slachthuis te brengen. Daar worden de honden neergestoken, verdronken, doodgeslagen of opgehangen, en daarna verkocht aan restaurants of snackbars. “Op een goede dag dood ik tien tot twaalf honden. Ik heb er medelijden mee, maar ik moet wel”, vertelt Hun Hoy, een inwoner van Siem Reap. Een andere inwoonster legt uit hoe ze het lijden van de honden niet kan aanzien. “Door ze in een kooi te steken en hen vervolgens te verdrinken, horen we hun gekrijs niet”, klinkt het.

Niet slapen van verdriet

De internationale dierenwelzijnsorganisatie Four Paws doekte op 27 oktober een slachthuis op in de provincie Takeo. Twee jaar lang zagen twee opgesloten puppy’s – die in leven werden gehouden als geluksbrenger – hoe hun maatjes brutaal vermoord, in stukken gesneden en vervolgens gekookt werden om aan snackbars te verkopen. Elk jaar kwamen 2.000 honden daar aan het einde van hun leven. Ken Chan, de eigenaar van het slachthuis, kon naar eigen zeggen niet meer slapen van het verdriet. “Vergeef me, alsjeblieft. Ik dood je niet. Ik kan mijn gezin geen eten geven”, zei hij in tranen tegen de honden alvorens hij hen doodde.

Alternatieve manier om geld te verdienen

De eigenaar nam zelf contact op met Four Paws om een alternatieve oplossing te zoeken om zijn gezin te kunnen onderhouden. Met hun hulp vond hij een manier om zijn boterham te verdienen door rijst en groenten te verbouwen. Hij zweerde zich nooit meer in te laten met de handel in hondenvlees.

De resterende levende honden werden opgevangen door de dierenwelzijnsorganisatie. “De geredde honden waren er enorm slecht aan toe. De twee honden die twee jaar lang in de kooi zaten, konden amper nog lopen door spieratrofie aan hun poten”, klinkt het. Four Paws ijvert nu voor een verbod op honden- en kattenhandel. Hun petitie heeft al meer dan 120.000 handtekening opgeleverd.

Vooral mannelijke liefhebbers

Voorlopig bestaat er in Cambodja geen concrete wet rond handel in hondenvlees. Volgens Four Paws wordt voor een levende hond tussen de 1,8 en 2,7 euro per kilogram betaald. Een kilo rauw hondenvlees wordt verkocht voor 3,6 euro, wat het een lucratieve handel maakt. Hondengerechten kosten in Cambodjaanse restaurants minder dan één euro en worden in meer dan 110 restaurants geserveerd. Het wordt vooral door mannen gegeten. Vrouwen eten voornamelijk hondenvlees om medicinale redenen.