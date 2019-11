Weerbericht – Dag start nat, maar dan droog en mogelijk opklaringen

Een storing, met meestal lichte regen of in Hoog-België met smeltende sneeuw of mogelijk sneeuw, bepaalt donderdag aanvankelijk ons weer. In de loop van de dag wordt het meestal droog met soms opklaringen en maxima van 2 tot 8 graden, voorspelt het KMI. In de loop van de voormiddag wordt het, afgezien van een paar lokale buien, eerst droog in de streken langs de Franse grens en vanaf de middag ook over het noordoostelijk deel van België. In de loop van de dag verschijnen er soms opklaringen in Laag- en Midden-België. In Hoog-België blijft het ook in de namiddag meestal bewolkt en nevelig. We krijgen maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 7 graden over het westen.

Donderdagnacht neemt de bewolking vanuit het zuidoosten opnieuw overal toe en geleidelijk vergroot de kans op wat lichte regen bij tussenpozen. In Hoog-België valt er wat lichte smeltende sneeuw of op de hoogten sneeuw. De minima liggen in de Ardennen rond het vriespunt en in het centrum van het land rond 3 graden.

Vrijdag verwacht het KMI veel wolken met perioden van regen. In de Ardennen valt de neerslag wellicht als smeltende sneeuw. Het wordt vrij fris met maxima rond 5 graden in het centrum.

Zaterdag wordt het deels bewolkt en blijft het in de meeste streken droog. De buien lijken zich vooral te concentreren boven de Noordzee. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt en overwegend droog met vooral aan zee kans op een bui, met maxima rond 8 graden in het centrum. Maandag is het vaak bewolkt en kan er af en toe neerslag vallen, in Hoog-België eventueel winters van karakter. De maxima liggen tussen 2 en 8 graden.

bron: Belga