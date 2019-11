Vooral stakers in Vlaams-Brabant, maar ook in mindere mate in Oost-Vlaanderen

Bij De Lijn vinden vandaag opnieuw stakingsacties plaats in Vlaams-Brabant, maar ook in mindere mate in Oost-Vlaanderen. Dat is donderdagochtend bij de vervoermaatschappij vernomen. In Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen verloopt het bus- en tramverkeer donderdagochtend normaal. De Lijn verwijst reizigers door naar de website verstoring.delijn.be, waar ze informatie over hun lijnen kunnen opzoeken. In Vlaams-Brabant is vanochtend ongeveer 20 procent van de chauffeurs niet uitgereden. De hinder is het grootst in de Vlaamse rand rond Brussel. Ook is er een minder uitgesproken impact op de dienstverlening in het Leuvense.

In Oost-Vlaanderen rijden alle lijnen. Wel kunnen hier en daar ritten uitvallen omdat enkele chauffeurs nog staken, aldus De Lijn. Een cijfer is er nog niet, maar het gaat wel om minder chauffeurs die staken dan in Vlaams-Brabant.

Gisteren was er in heel Vlaanderen bij De Lijn een stakingsactie van ACOD. De actie vloeide voort uit de acties in Vlaams-Brabant, waar de vakbond samen met de liberale ACLVB al negen dagen het werk neerlegt. Die actie in Vlaams-Brabant gaat donderdag een tiende dag in, nadat onderhandelingen gisteren niets opgeleverd hadden, zo raakte eerder al bekend.

Deze voormiddag is er opnieuw overleg gepland tussen de directie en de vakbonden.

bron: Belga