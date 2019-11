Vier betogers gedood door traangasgranaten in Bagdad

Vier demonstranten zijn vandaag in Bagdad gedood. Dat is vernomen van medische bronnen. De vier werden allen getroffen door traangasgranaten die door de ordediensten op de betogers afgevuurd werden. Sinds het begin van de eerste spontane sociale protesten in Irak op 1 oktober, is een twintigtal demonstranten volgens de Verenigde Naties gedood door die granaten. Van de meesten van hen werd de schedel verbrijzeld door deze granaten van militair type, die tien keer zwaarder zijn dan traangasgranaten die elders in de wereld gebruikt worden.

In totaal zijn meer dan 330 mensen, onder wie veel betogers, gedood tijdens de manifestaties en het geweld in Irak, een van de olierijkste landen ter wereld maar ook een van de meest corrupte.

De betogers eisen een volledige herziening van het politiek systeem dat geïnstalleerd werd na de val van Saddam Hoessein in 2003, onder toezicht van de Amerikaanse bezetter, en een volledig vernieuwing van de politieke klasse.

Bron: Belga