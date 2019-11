Uitgehongerde gedetineerden slaan aan het muiten in Venezuela

In Venezuela hebben enkele gedetineerden woensdagochtend zeven bewakers gegijzeld om te protesteren tegen het gebrek aan voeding. Dat meldt de ngo Una Ventana a la Libertad (Een venster op de vrijheid, nvdr), die de rechten verdedigt van gevangenen. Het incident deed zich voor in een instelling in de staat Tachira. Volgens de ngo werden in de instelling al verschillende gevallen van ondervoeding, hepatitis, tuberculose, schurft en andere ziektes vastgesteld. In 2019 zouden in de Venezolaanse gevangenissen 134 overlijdens te wijten zijn geweest aan tuberculose en nog eens 9 anderen waren gelieerd aan ondervoeding.

Bron: Belga