Te Gussinklo (fictie) en Scheijen (non-fictie) winnen BookSpot Literatuurprijs

De BookSpot Literatuurprijs 2019 voor fictie is gewonnen door de Nederlandse schrijver Wessel te Gussinklo, voor het boek “De hoogstapelaar”. De prijs voor het beste non-fictieboek is voor Sjeng Scheijen en zijn “De avant-gardisten”. De enige Vlaamse genomineerde, Lieve Joris, valt buiten de prijzen. De Bookspot Literatuurprijs is een van de belangrijkste literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied. Het is de opvolger van de ECI Literatuurprijs en van de AKO Literatuurprijs. De prijs moet als de bekroning worden gezien voor het beste Nederlandstalige literaire boek.

De prijs is dit jaar voor het eerst in twee categorieën toegekend. Naast fictie, was er nu ook een prijs in de categorie non-fictie. In die laatste categorie was ook de enige overgebleven Vlaming genomineerd. Maar Lieve Joris grijpt met haar boek “Terug naar Neerpelt” dus naast de overwinning.

In beide categorieën wordt de laureaat bekroond met een bedrag van 50.000 euro.

Bron: Belga