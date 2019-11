Tachtiger overleden onder ingestort afdak in Hamont-Achel

In het Noord-Limburgse Hamont-Achel is donderdagnamiddag een 84-jarige man om het leven gekomen bij een tragisch voorval. Op de Rodenrijt in Achel was de bejaarde man donderdag bezig een afdak aan een schuur af te breken. Op een bepaald ogenblik ging het blijkbaar mis, toen het afdak instortte. De man raakte bedolven onder de brokstukken. “Normaal gezien kwam de man iedere dag rond 17.30 uur thuis voor het avondeten, maar nu daagde hij niet op. De familie ging naar de man op zoek en trof hem helaas onder het puin aan,” vertelde burgemeester Rik Rijcken (PRO) van Hamont-Achel donderdagavond. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg en de hulpdiensten gingen nog ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten.

bron: Belga