SMAK sluit deuren uit protest tegen besparingen op cultuur

Het SMAK (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) in Gent sluit vandaag de deuren uit protest tegen de besparingen op cultuur die de Vlaamse regering wil doorvoeren. Een 50-tal personeelsleden en de directie zijn aan het werk, maar bezoekers kunnen het gebouw niet in. Met de actie willen het personeel en de directie tonen dat ze niet akkoord gaan met de besparingen die minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil doorvoeren. “Kunstenaars waarop we vandaag besparen kunnen we morgen niet tonen”, klinkt het.

De symbolische actie blijft voorlopig beperkt tot donderdag.

bron: Belga