Slachtoffer overleden

Een slachtoffer van de schietpartij in een school nabij Los Angeles isoverleden. Dat heeft het Henry Mayo ziekenhuis bekendgemaakt. Het gaat om een vrouwelijke patiënt, twee andere mannelijke patiënten verkeren in kritische toestand. Het ziekenhuis verzorgt nog een andere mannelijke gewonde, maar zijn toestand is bevredigend. Wat de verwondingen zijn van de opgepakte vermoedelijke schutter is niet geweten. Twee gewonden zijn volgens nieuwszender CNN naar een ander ziekenhuis overgebracht, Providence Holy Cross Medical Center.

Er wordt van uitgegaan dat er slechts één schutter was.

Bron: Belga