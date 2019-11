Onrust Bolivia – Tientallen betogers klagen in Brussel “staatsgreep” in Bolivia aan

Ruim zestig manifestanten hebben donderdagavond aan het Europakruispunt in het centrum van Brussel actie gevoerd tegen het gedwongen ontslag van president Evo Morales in Bolivia. De actievoerders vinden dat het terugtreden van de president neerkomt op een “staatsgreep”. Morales heeft zondag, na weken van protesten en rellen als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen, zijn ontslag aangekondigd als president. Hij heeft politiek asiel gekregen in Mexico.

De manifestanten hekelen dat de oppositie op die manier de Boliviaanse staat “ondemocratisch en ongrondwettelijk” onder controle krijgt. “Neen aan de staatsgreep”, is dan ook een van de slogans die op de borden van de manifestanten prijkt. Via een spandoek maken ze ook duidelijk dat ze geen “Noord-Amerikaanse kolonie” willen zijn.

“Dit is een extreem gewelddadige staatsgreep”, zegt Paula Polanco van internationale solidariteitsbeweging Intal, een van de organisatoren.”We hebben een president die zichzelf als staatshoofd heeft uitgeroepen, hoewel ze grondwettelijk geen recht heeft op die positie. We zijn momenteel dus een antidemocratisch land. We roepen België en Europa op om standpunt in te nemen tegen de staatsgreep en tegen het geweld op de inheemse bevolking.”

bron: Belga