Nacer Chadli sluit verlengd verblijf bij Anderlecht niet uit

Nacer Chadli streek afgelopen zomer neer bij RSC Anderlecht in een zoektocht naar meer speelminuten. De Rode Duivel werd door zijn club AS Monaco voor een seizoen uitgeleend aan de Brusselaars. “We zullen de balans opmaken op het einde van het seizoen, maar ik sluit een verlengd verblijf in Anderlecht zeker niet uit”, zei Chadli vandaag in Tubeke op een persconferentie in aanloop naar de interlands tegen Rusland en Cyprus. “Ik ging door een moeilijk periode in Monaco, want wist dat mijn speelkansen er gering waren. Daarom besloot ik te vertrekken. Anderlecht was geïnteresseerd en tot nu toe lijkt mijn keuze om terug te keren naar België goed uitgedraaid. Ik heb me snel aangepast aan deze nieuwe competitie”, aldus Chadli, die met zes doelpunten en vier assists de sterkhouder is bij paars-wit.

Waar zijn toekomst ligt, weet ook Chadli niet. “Ik houd alle pistes open. We zullen op het einde van het seizoen de balans opmaken. Dan pas gaan we op zoek naar de beste oplossing voor mij, Anderlecht en Monaco”, zei de voormalige speler van Tottenham. “Ik wil vooral plezier maken en voetbal spelen. Daarom ben ik ook naar Anderlecht gekomen. Ik voel me hier goed en sluit een verlengd verblijf zeker niet uit.”

bron: Belga