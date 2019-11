Minister De Block wil zorgfactuur voor patiënt met 65 miljoen euro verlagen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil de factuur voor de patiënt met 65 miljoen euro per jaar verlagen. Dat blijkt uit het voorstel van gezondheidszorgbegroting dat de minister heeft uitgewerkt. Om de begroting sluitend te houden, zijn een aantal besparingen voor de farmasector voorzien. Het begrotingsvoorstel van De Block komt er nadat het budgetvoorstel van zorgverleners, -instellingen en ziekenfondsen, goed voor meer dan 27 miljard euro, vorige maand niet werd goedgekeurd in de Algemene Raad van het RIZIV (Rijksinstituut- voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). De regering had zich daarbij onthouden.

Daardoor kwam het initiatief bij de regering van lopende zaken te liggen. Na overleg met de stakeholders heeft De Block nu een voorstel uitgewerkt dat ze volgende week vrijdag aan de ministerraad wil voorleggen. Details wou het kabinet van De Block nog niet geven, enkele krachtlijnen wel.

Zo wil De Block de factuur voor de patiënt met 65 miljoen euro per jaar verlagen. Het gaat daarbij over eigen bijdragen van patiënten voor geneesmiddelen. De wettelijke groeinorm van 1,5 procent wordt gehonoreerd en de zorgverleners krijgen hun volledige indexmassa. Via besparingsmaatregelen voor de farmasector wil De Block een sluitende begroting bewerkstelligen. In andere sectoren komen er volgens het kabinet geen besparingen.

“Ik denk dat dit een mooi voorstel is: binnen een erg lastige budgettaire context kunnen we de zorgfactuur voor de patiënt met maar liefst 65 miljoen euro per jaar verlichten. Zorgverleners krijgen ook de indexering waar ze recht op hebben en de rekening van de overheid klopt”, licht De Block toe.

