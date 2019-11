Kwal. EK 2020 – Engeland en Tsjechië naar EK, Portugal moet slotspeeldag afwachten

Engeland heeft zich donderdagavond verzekerd van deelname aan het EK van volgend jaar. The Tree Lions vierden op Wembley in Londen hun duizendste interland met een monsterzege tegen Montenegro: 7-0. De Engelsen zijn zeker van groepswinst in poule A. In dezelfde groep won Tsjechië het duel om de tweede plaats tegen Kosovo met 2-1, waardoor ook de Tsjechen zich plaatsen. De aanloop naar de jubileummatch verliep nochtans niet van een leien dakje. Na een opstootje met Joe Gomez (Liverpool) werd Raheem Sterling (Manchester City) geweerd uit de selectie voor Montenegro. Het akkefietje liet evenwel geen sporen na. De jeugdige thuisploeg maakte er een ware spektakelavond van en besliste de partij al in de eerste helft. Alex Oxlade-Chamberlain (11.) en Marcus Rashford (30.) scoorden elk één doelpunt voor de pauze, de onvermijdelijke Harry Kane (19., 24. en 37.) maakte een onvervalste hattrick. In de tweede helft vielen er nog twee doelpunten. Sofranac (66.) verlengde het leer in eigen doel, invaller Tammy Abraham (84.) legde met zijn eerste treffer voor Engeland de 7-0 eindstand vast. Bij Montenegro maakte Boljevic (Standard) het slotkwartier vol, Hocko (Moeskroen) en Beqiraj (ex-KV Mechelen) speelden de hele match.

De Engelsen stoten als groepswinnaar door en krijgen het gezelschap van Tsjechië, dat bij winst tegen Kosovo altijd zeker was van deelname aan het EK. De Kosovaren, met Vojvoda (Standard) 90 minuten tussen de lijnen, kwamen tegen de gang van het spel in op voorsprong via Atdhe Nuhiu (50.). Tsjechië zette via Alex Kral (71.) en Ondrej Celustka (79.) de scheve situatie recht en is er daardoor voor de zevende opeenvolgende keer bij op een Europees kampioenschap.

In groep B deed Portugal wat het moest doen tegen Litouwen. Onder impuls van Cristiano Ronaldo (7., 22. en 65.), die drie goals voor zijn rekening nam, legde de Seleção de Litouwers over de knie met 6-0. Ook Pizzi (52.), Goncalo Paciencia (56.) en Bernardo Silva (63.) stonden aan het kanon. De ruime zege volstaat echter niet voor de titelverdediger om zich te plaatsen voor het EK, want ook Servië deed zijn plicht tegen Luxemburg. Aleksandar Mitrovic (11. en 43.) toonde zijn land de weg. Gerson Rodrigues (54.) scoorde de aansluitingstreffer, maar Nemanja Radonjic (70.) stelde de drie punten veilig. Het Luxemburgse doelpunt van Virton-aanvaller David Turpel (75.) mocht niet meer baten. In de stand bezet Portugal de tweede plek met 14 punten, Servië verzamelde een punt minder. Op de slotspeeldag wordt de strijd om het tweede ticket in poule B beslecht. Portugal zakt zondag af naar Luxemburg, Servië ontvangt groepswinnaar Oekraïne.

Met een doelpuntenloze draw tegen IJsland (0-0) bezorgde Turkije zichzelf en Frankrijk eerder op de avond een ticket voor het EK. De wereldkampioen leek in het Stade de France af te stevenen op een zoutloos 1-1 gelijkspel tegen Moldavië. Raphael Varane (35.) wiste de openingstreffer van Vadim Rata (9.) uit voor de Fransen, die een strafschop nodig hadden om alsnog de overwinning te pakken. Vanaf de stip legde aanvoerder Olivier Giroud (77.) de 2-1 eindstand vast. Op de slotspeeldag, wanneer Turkije naar Andorra trekt en Frankrijk op bezoek gaat bij Albanië, valt de beslissing over de groepszege. Frankrijk heeft twee punten voorsprong op Turkije. De volkomen overbodige match tussen Albanië en Andorra eindigde tot slot op 2-2.

Met Engeland, Tsjechië, Turkije, Frankrijk, Spanje, Oekraïne, Polen, Rusland, Italië en België zijn nu tien landen zeker van deelname aan EURO 2020.

