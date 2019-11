Kris Bosmans wacht lange revalidatie na valpartij tijdens Zesdaagse van Gent

Na de zware valpartijen van Mark Cavendish en Gerben Thijssen dinsdagavond op de Zesdaagse van Gent gingen gisterenavond G-sporters Diederik Schelfhout en Kris Bosmans hard tegen de grond. De twee paralympische renners werden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Gent, waar breuken bij beide renners werden vastgesteld. Vooral Bosmans is er erg aan toe. De dubbele wereldkampioen liep een complexe breuk op aan het rechterbovenbeen en werd donderdagochtend geopereerd. Er staat hem een lange revalidatie te wachten. Diederick Schelfhout liep een breuk op in de zijkant van een rugwervel en kreeg enkele hechtingen, maar de dokters voorspellen voor hem een spoedig herstel.

De twee kwamen woensdagavond met elkaar in aanraking tijdens de 1000 meter teamsprint en werden door hun hoge snelheid over de afsluiting in de tribune en het publiek gekatapulteerd.

Eerder op de avond was er ook een valpartij van de Nederlandse damestandem met Larissa Klaassen (visuele beperking) en Imke Brommer (pilote). De dames gingen onderuit in de 500m tijdrit en werden overbracht naar het AZ Jan Palfijn. Beiden houden er een lichte hersenschudding, enkele kneuzingen en schaafwonden aan over.

Bron: Belga