Internationaal Strafhof heeft groen licht voor onderzoek tegen Myanmar

De rechters van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag hebben vandaag ingestemd een onderzoek te starten naar de vermoedelijke misbruik van de Rohingya in Myanmar. De aanklager van het Strafhof zal nu beweringen van “systematisch geweld” nader onderzoeken. De Rohingya’s zijn een moslimminderheid in het land. ICC-aanklager Fatou Bensouda had in september vorig jaar een inleidend onderzoek gestart, nadat het Hof in Den Haag zich bevoegd had verklaard om de beweerde deportatie van moslims te onderzoeken. Die deportatie kan een misdaad tegen de menselijkheid zijn, net als vervolging op basis van etnie of religie. In juli van dit jaar vroeg Bensouda vervolgens om een echt onderzoek te openen, en daarvoor heeft ze donderdag groen licht gekregen.

In augustus 2017 zijn meer dan 750.000 Rohingya het overwegend boeddhistische Myanmar ontvlucht na een offensief van het regeringsleger. De minderheid werd opgejaagd door dat leger en boeddhistische milities, en velen onder hen vonden hun toevlucht in gigantische vluchtelingenkampen in het naburige Bangladesh.

Onderzoekers van de VN besloten eerder al dat het geweld waarvoor de Rohingya op de vlucht sloegen, neerkomt op genocide. “Na de beschikbare informatie onderzocht te hebben, aanvaardt de Kamer dat er een redelijke basis bestaat om te geloven dat er wijdverspreide en/of systematische handelingen van geweld gepleegd kunnen zijn die kunnen gelden als misdaden tegen de menselijkheid”, aldus het ICC-persbericht.

Myanmar is geen ondertekenaar van het Statuut van Rome, dat de oprichting van het ICC regelde. Maar het Hof verklaarde zich bevoegd om de vermoedelijke deportatie naar Bangladesh te onderzoeken – Bangladesh is wel een lidstaat.

De ICC-beslissing is al “resoluut” verworpen in Myanmar.

Eerder deze week startte het Afrikaanse Gambia, gesteund door de 57 lidstaten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, een procedure tegen Myanmar voor het Internationaal Gerechtshof, het belangrijkste gerechtelijk orgaan binnen de VN.

Bron: Belga