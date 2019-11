In de Gazastrook is sinds 5.30 uur plaatselijke tijd (4.30 uur Belgische tijd) een staakt-het-vuren van kracht. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen uit Egyptische bron en van een hoge verantwoordelijke van de Islamitische Jihad. “Het akkoord over het staakt-het-vuren is het resultaat van de inspanningen van Egypte” en kreeg de goedkeuring van de “Palestijnse partijen waaronder ook de Islamitische Jihad”, aldus een topfunctionaris uit Egypte.

Bron: Belga