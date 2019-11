Geweld Gazastrook – “Akkoord over staakt-het-vuren in Gaza”

In de Gazastrook is sinds 5.30 uur plaatselijke tijd (4.30 uur Belgische tijd) een staakt-het-vuren van kracht. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen uit Egyptische bron en van een hoge verantwoordelijke van de Islamitische Jihad. “Het akkoord over het staakt-het-vuren is het resultaat van de inspanningen van Egypte” en kreeg de goedkeuring van de “Palestijnse partijen waaronder ook de Islamitische Jihad”, aldus een topfunctionaris uit Egypte. Volgens die topfunctionaris bepaalt het akkoord dat de Palestijnse actoren moeten toezien op een terugkeer naar de kalmte in Gaza en dat ze er tijdens manifestaties alles aan moeten doen om “de vrede te bewaren”. Israël moet op zijn beurt de vijandelijkheden staken en “een staakt-het-vuren in acht nemen” tijdens de manifestaties van de Palestijnen.

Een bron binnen de Islamitische Jihad bevestigde aan AFP dat er een overeenkomst is gesloten.

Eerder kwamen in de Gazastrook bij een Israëlische luchtaanval nog zes leden van eenzelfde familie om het leven, onder wie drie kinderen en twee vrouwen. Dat bracht de dodentol van de Israëlische raids sinds dinsdag op 32.

