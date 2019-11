Energieprijzen in vrije val

De energieprijzen in ons land zijn in het derde kwartaal met gemiddeld 4,3 procent gezakt in vergelijking met een jaar eerder. Vooral aardgas werd goedkoper. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Een dalende olieprijs heeft er voor gezorgd dat de brandstof- en stookolieprijzen respectievelijk 3,6 en 6,6 procent lager liggen dan een jaar geleden. Voor aardgas betaalt de consument zelfs ruim 10 procent minder dan in het derde kwartaal vorig jaar. De prijs voor elektriciteit is stabiel (+0,1 procent) gebleven.

De daling van de energieprijzen zorgt er voor dat de inflatie in België voor het eerst sinds 2015 lager ligt dan in de buurlanden.

bron: Belga