Directie en vakbonden De Lijn Vlaams-Brabant bereiken akkoord

Directie en vakbonden bij De Lijn Vlaams-Brabant hebben vanochtend een akkoord bereikt over het sociaal conflict, waarvoor sinds vorige week dinsdag gestaakt werd door een deel van de chauffeurs en personeel in de technische diensten. Vanaf morgen zullen de bussen weer normaal rijden. Het akkoord heeft de goedkeuring van de drie vakbonden. In het akkoord belooft de directie aanpassingen aan de planning voor chauffeurs en controleurs. Wijzigingen aan werkroosters voor de volgende dag kunnen ten laatste om 12 uur aan de betrokkene gemeld worden. Er komt met het oog op de berekening van de lonen ook een nauwkeurigere ‘puntering’ voor de werkelijk gewerkte uren. De loonadministratie van De Lijn belooft een snellere oplossing voor fouten in de berekening van het loon en vergoedingen. Alle geplande verloven in deze provincie zijn goedgekeurd tot en met 31 december.

De onderhandelingen vanochtend in Leuven duurden nauwelijks een uur. De directie kon zich met name vinden in de aanpassingen die de vakbonden gisteren al hadden voorgesteld aan het voorstel dat de directie de dag voordien had overgemaakt na afloop van de verzoeningsvergadering. De directie was gisteren evenwel vertegenwoordigd door iemand die geen mandaat had om te onderhandelen.

De Lijn waarschuwt reizigers dat er vandaag nog hinder kan zijn, maar verwacht dat de bussen vanaf morgen weer normaal zullen rijden.

bron: Belga