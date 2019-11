Crash MH17: JIT-onderzoeksteam wil meer getuigen, Russische invloed groter dan gedacht

Het Joint Investigation Team (JIT) of gemeenschappelijk onderzoeksteam dat de crash van vlucht MH17 onderzoekt, zoekt nieuwe getuigen over het neerhalen van de vlucht, vooral om meer informatie te krijgen over de “opdrachtgevers in de bestuurlijke en militaire hiërarchie”. Het JIT gaat ervan uit dat de Russische invloed verder ging dan het leveren van militaire steun alleen. Dat maakt het team op uit gesprekken die rebellenleiders voerden met hoge functionarissen binnen de Russische overheid.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 met een Buk-raket neergehaald boven Oekraïne, waardoor de 298 inzittenden om het leven kwamen. Onder hen ook 4 Belgen.

Het JIT publiceert vandaag op www.jitmh17.com een aantal tapgesprekken van Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Daarin worden onder andere de namen van de Russische minister van Defensie en het hoofd van de Russische geheime dienst FSB worden genoemd.

De separatisten en Russische functionarissen onderhielden volgens het JIT contact via beveiligde communicatiemiddelen die waarschijnlijk waren verstrekt door de FSB. Er was via die nummers dagelijks contact over bestuurlijke, financiële en militaire zaken. Het JIT wil achterhalen wie de nummers gebruikten.

Het proces over het neerhalen van de MH17 begint op 9 maart in de rechtbank op Schiphol. Eerder dit jaar wees het JIT vier verdachten aan: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko.

De vier zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Buk-raket in het conflictgebied maar hebben niet zelf op de knop gedrukt, zegt het JIT. De raket is volgens het team neergehaald door de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk, een onderdeel van het Russische leger. In het onderzoeksteam werkt Nederland samen met Australië, België, Maleisië en Oekraïne.

Volgens Piet Ploeg, die optreedt als woordvoerder van de nabestaanden, geven de tapgesprekken een steeds duidelijker beeld van de betrokkenheid van Moskou bij het neerhalen van de MH17. “Nu lijkt er ook een relatie te zijn tussen de levering van de Buk-raketten en Moskou”, aldus Ploeg. “Dat is meer dan alleen een vingerwijzing.”

Ploeg noemt het “hartstikke goed” dat het JIT vasthoudend op zoek blijft naar de verantwoordelijken voor het neerhalen van het vliegtuig. “Het JIT zoek naar degenen die op de knoppen hebben gedrukt en naar betrokkenen bij de Russische regering. Blijkbaar is er zoveel informatie dat het de moeite waard is om nieuwe getuigen te zoeken.”

Bron: Belga