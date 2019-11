Bij verkeersongeval komen in Iran 28 Afghanen om het leven

Minstens 28 Afghanen zijn donderdag omgekomen bij een ongeval met twee vrachtwagens in het zuidoosten van Iran. Dat meldt het Iraanse persagentschap Isna. Er vielen ook 21 gewonden. De vrachtwagens die de Afghanen vervoerden, botsten in de buurt van Khash in de provincie Sistan en Beloetsjistan, verduidelijkt Mojtaba Khaledi, de woordvoerder van de Iraanse hulpdiensten. Een van de bestuurders verloor de controle over zijn voertuig na een klapband, bericht de staatstelevisie.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is Iran een van de landen waar verkeersongevallen het meest dodelijk zijn.

In het land wonen ongeveer drie miljoen Afghanen.

Bron: Belga