België maakt 4 miljoen vrij voor stabilisatie en mijnopruiming in Irak en Syrië

Voor de start van een bijeenkomst van de anti-IS-coalitie, vandaag in Washington, maakt België 4 miljoen euro vrij voor stabilisatie en humanitaire mijnopruiming in Irak en Syrië. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. Voor ons land zal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders die ministeriële bijeenkomst bijwonen. Buitenlandse Zaken wijst er in het communiqué op dat het essentieel blijft om met de coalitie tegen IS te blijven optreden. “De bevestiging van die doelstelling zal tijdens de bijeenkomst in Washington centraal staan.” Die strijd tegen terrorisme moet verder gevoerd worden “ondanks de uitdagingen die de recente Turkse operatie in het noordoosten van Syrië voor die strijd met zich mee gebracht heeft en ondanks het feit dat de uitschakeling van Abu Bakr al-Baghdadi een belangrijke overwinning betekent”, klinkt het nog.

Voor Buitenlandse Zaken zijn “stabilisatie en wederopbouw” essentieel om te voorkomen dat de bevolking in Irak zich tot terroristische groeperingen wendt. België investeert daarom 2 miljoen euro in de financieringsfaciliteit voor stabilisatie (FFS) van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP.

Daarnaast is er voor 2019 2 miljoen euro vrijgemaakt om bij te dragen aan het werk van de mijnopruimingsdienst van de VN (UNMAS) voor hun activiteiten in Syrië en Irak. “Ontmijning is een belangrijk middel om de stabilisatie van post-conflictgebieden te realiseren”, besluit de FOD.

In Washington zal ook de repatriëring van IS-strijders vanuit Irak en Syrië besproken worden. Eind vorige maand besliste de Brusselse kortgedingrechter dat België een Syriëstrijdster en haar twee kinderen binnen de 75 dagen moet repatriëren. De Belgische regering zal die beslissing aanvechten van zodra ze is betekend, zei Reynders dinsdag in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Hij wees er verder op dat ons land geen militaire of diplomatieke aanwezigheid heeft in Syrië. Een eventuele operatie is dus enkel mogelijk in samenwerking met andere landen, aldus nog Reynders.

bron: Belga