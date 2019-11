ATP Finals – Federer plaatst zich ten koste van Djokovic voor halve finales

De Zwitser Roger Federer (ATP 3) heeft zich donderdag ten koste van de Serviër Novak Djokovic (ATP 2) geplaatst voor de halve finales op de ATP Finals in Londen (9 miljoen dollar). Federer versloeg Djokovic in twee sets met 6-4 en 6-3 in de O2 Arena. De 38-jarige Zwitser plaatste zich zo voor de 16e keer voor de halve finales van de ATP Finals. Hij is er voor de 17e keer bij in de seizoensfinale, enkel in 2008 wist hij de halve finales niet te bereiken.

Djokovic en Federer stonden voor de 49e keer tegenover elkaar, de Zwitser trok voor de 23e keer aan het langste eind.

Door de Nederlaag van Djokovic is de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) er zeker van 2019 als nummer één van de wereld te beëindigen.

In de groep Björn Borg verzekerde Dominic Thiem (ATP 5) zich eerder van een ticket voor de laatste vier. Als groepswinnaar komt de Oostenrijker, die zowel Federer als Djokovic versloeg, in de halve finales tegenover de tweede van de groep Andre Agassi te staan. Daarin is de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) al zeker van een plaats bij de eerste twee, maar nog niet van groepswinst. Rafael Nadal, de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) maken nog kans op het tweede ticket voor de halve finales.

