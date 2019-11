“362 miljoen euro extra voor onderwijs in 2020”

Het onderwijsbudget stijgt volgend jaar netto met 362 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vandaag gezegd in het Vlaams Parlement. “Er zijn ook binnen het Onderwijs beperkte besparingen, maar deze worden ruimschoots overtroffen door extra geld dat er volgend jaar al bijkomt”, aldus de N-VA-minister.

Terwijl vandaag in de commissie Cultuur zwaar gebikkeld werd over de besparingen in de cultuursector, kon minister van Onderwijs Ben Weyts in zijn commissie uitpakken met groeicijfers voor het onderwijsbudget.

Over dat onderwijsbudget is ook al redelijk wat gezegd en geschreven. Zo staan er tegenover de 250 miljoen euro aan investeringen, onder meer in het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep en in het basisonderwijs, ook een resem besparingen.

Volgens minister van Onderwij Ben Weyts stijgen de totale middelen voor onderwijs van 12,07 miljard (2019) naar 12,432 miljard (2020). Maar de N-VA-minister erkent dat er volgend jaar ook voor 60 miljoen euro bespaard wordt in onderwijs. Op die manier blijft er een nettogroei van het budget van 362 miljoen euro over.

“Sommige mensen in de onderwijswereld waren bezorgd dat de besparingen en de extra investeringen elkaar in evenwicht zouden houden, maar daar klopt dus niets van”, zegt Weyts. “Zelfs als je de besparingen allemaal in rekening brengt, komt er volgend jaar 362 miljoen euro bij. Dat is een héél bewuste beleidskeuze, in tijden van besparingen op tal van andere domeinen.”

bron: Belga