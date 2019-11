“Was ik maar geen bekende actrice, dan had ik tenminste seks”

De Britse actrice Emilia Clarke is al een tijdje vrijgezel, maar ze hunkert naar de liefde. Die vindt ze maar niet, en volgens haar maakt haar bekendheid het er niet makkelijker op.

Emilia Clarke kennen we allemaal als Daenerys uit de populaire HBO-serie ‘Game of Thrones’, maar binnenkort schittert ze tevens in de romantische bioscoopfilm ‘Last Christmas’. Daarin speelt ze de rol van Kate, een ongelukkige vrijgezel. Tot ze de sympathieke Tom ontmoet…

Keerzijde van de medaille

De film weerspiegelt een beetje haar eigen leven momenteel, want de 33-jarige brunette is al een tijdje vrijgezel en dat begint haar te frustreren. “Ik ben alweer veel te lang single naar mijn zin. En dat komt door die vervelende keerzijde van de medaille. Want ja: ik ben een beroemde actrice en leid volgens de meeste mensen dus een absoluut droomleven. Maar anderzijds heeft beroemd zijn ook nadelen. In de liefde, bijvoorbeeld”, lezen we in TV Familie.

“Mannen shoppen”

Hoewel je net zou denken dat haar bekendheid in haar voordeel speelt, is dat voor haar niet het geval. “Iemand vinden is niet evident als je bekend bent. Oh, ik kan best afspraakjes bij de vleet hebben. Maar die kerels willen vooral met de ster Emilia naar bed. Ik wil een man die echt voor míj valt. Voor de méns Emilia. En het is aartsmoeilijk om zo iemand te vinden”, klinkt het.

Haar vriendinnen kunnen er naar hartenlust op los Tinderen, iets waar Emilia jaloers op is. “’Wat doen jullie?’ vraag ik dan. ‘Mannen shoppen’, is het antwoord. Oh, wat benijd ik hen dan. Ik wil óók Tinderen! Maar ik durf niet”, vertelt ze.

Boekhoudster of kassierster

Daarom zou ze soms even onbekend willen zijn, al was het maar om te weten hoe daten zonder bekend te zijn, zou voelen. “Ik zou een goeie internetdater zijn. Ik ben daar echt van overtuigd. Maar het feit dat ik zo bekend ben, verpest het voor mij. Ik zou zo graag nog eens zalig verliefd zijn, zo graag gelukkig zijn met een man. Maar dat lukt niet omdat ik Emilia Clarke ben, de ster uit ‘Game of Thrones’. Ik zou mijn job voor geen enkele andere willen ruilen, maar soms… Soms wens ik dat ik een boekhoudster of kassierster was. Dan zou ik tenminste een relatie en seks hebben”, besluit ze.